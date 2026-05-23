Берое привлече играч, който бе в полезрението на Джанлоренцо Бленджини

Теодор Каменов е последното ново попълнение на мъжкия отбор на Берое 2016 за новия сезон в Супер Волей, съобщи президентът на клуба Живко Желев.

Състезателят играе на поста посрещач и е висок 197 сантиметра.

22-годишният волейболист идва от Пирин (Разлог), където игра в продължение на последните два сезона. Преди това, през сезон 2021/22 бе част от състава на Дея спорт (Бургас). Израсъл е в школата на Люлин (София).

С привличането на Теодор Каменов селекцията на Берое 2016 за новия сезон е завършена. На поста посрещач в клуба от Стара Загора ще играят още привлеченият наскоро поляк Якоб Жонца, както и юношеските национали Никола Градинаров и Веселин Кокалов.

„Приключихме селекцията. Отборът е комплектован. Имаме двама чужденци и опитни играчи, но основната ни цел е в бъдеще да развиваме свои кадри. Вече имаме наши състезатели от школата, които са в мъжкия отбор. Ще следваме модела на ВК Левски и желанието ни е след няколко години тимът ни да е изграден изцяло от волейболисти израсли в школата на ВК Берое 2016“, коментира за BGvolleyball.com президентът на клуба Живко Желев.

Теодор Каменов бе част от разширения състав на България за Лигата на нациите през тази година, но при последното определяна 30-тее волейболисти изпадна от списъка на Джанлоронцо Бленджини.

