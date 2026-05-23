  • 23 май 2026 | 16:45
Берое привлече играч, който бе в полезрението на Джанлоренцо Бленджини

Теодор Каменов е последното ново попълнение на мъжкия отбор на Берое 2016 за новия сезон в Супер Волей, съобщи президентът на клуба Живко Желев.

Състезателят играе на поста посрещач и е висок 197 сантиметра.

22-годишният волейболист идва от Пирин (Разлог), където игра в продължение на последните два сезона. Преди това, през сезон 2021/22 бе част от състава на Дея спорт (Бургас). Израсъл е в школата на Люлин (София).

Теодор Каменов бе част от разширения състав на България за Лигата на нациите през тази година, но при последното определяна 30-тее волейболисти изпадна от списъка на Джанлоронцо Бленджини.

С привличането на Теодор Каменов селекцията на Берое 2016 за новия сезон е завършена. На поста посрещач в клуба от Стара Загора ще играят още привлеченият наскоро поляк Якоб Жонца, както и юношеските национали Никола Градинаров и Веселин Кокалов.

„Приключихме селекцията. Отборът е комплектован. Имаме двама чужденци и опитни играчи, но основната ни цел е в бъдеще да развиваме свои кадри. Вече имаме наши състезатели от школата, които са в мъжкия отбор. Ще следваме модела на ВК Левски и желанието ни е след няколко години тимът ни да е изграден изцяло от волейболисти израсли в школата на ВК Берое 2016“, коментира за BGvolleyball.com президентът на клуба Живко Желев.

