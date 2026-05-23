Тайсън Фюри избира между Анди Руис и Джарел Милър за съперник

Тайсън Фюри обмисля вариантите за следващия си мач, който в момента е планиран за август, докато загрява за предложения зимен сблъсък с Антъни Джошуа. AJ прави същото, като на 25 юли ще се изправи срещу смятания за аутсайдер Кристиан Пренга в Саудитска Арабия.

Според мениджъра на Фюри Спенсър Браун Циганския крал (35-2-1 и 24 нокаута) ще се изправи срещу по-сериозен съперник, като се обсъждат имена като Анди Руис-младши и Джарел Милър.

„Анди Руис беше споменат“, каза Браун пред Seconds Out. „Познавам Анди много добре, познавам екипа му и ще говоря с тях... Но има и други хора, две или три други имена, които бяха споменати. Дали Анди Руис може да се подготви толкова бързо? Вероятно не. Но той е човек, към когото може да гледаме в бъдеще. Бих искал да видя Анди обратно, той има много какво да даде на този спорт.

Ще ви кажа кой беше споменат — и то настойчиво — това е Джарел Милър. Тайсън искаше да се бие с Джарел Милър. Можехме много бързо да направим сделката. Джарел беше готов, Тайсън беше готов. Но мисля, че Джарел в момента е на турне, прави някакви неща в други държави. Ще намерим някого и ще решим кой ще бъде. Няма да е някакъв пълен анонимник, ще бъде добре котиран съперник.“

По-рано този месец Руис, който не се е бил от 2024 г., изложи бойния си план за Фюри, ако някога получи шанс да се изправи срещу него.

„Скоростта, натискът и хвърлянето на комбинации“, каза Руис. „Знаете, главата се движи, но тялото остава там, така че всичките ми удари ще бъдат там — в гърдите, стомаха, главата, навсякъде. Ако се бия с него, мисля, че ще бъда прекалено много за него. Въпреки че много хора казват, че Фюри ще ме разиграва с бокса си, хората трябва да помнят, че не са ме виждали, когато се бия срещу наистина добри съперници. Тогава излизам като звяр, особено когато съм във форма.“