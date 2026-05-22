Билети по 6 евро за феновете на ЦСКА в Разград

Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Лудогорец от последния кръг на плейофите в efbet Лига са в продажба. Срещата ще се играе на 25 май (понеделник) от 20:30 ч. на стадион "Хювефарма арена" в Разград.

Пропуските за "армейските" привърженици се продават онлайн, а в деня на мача (25 май) ще са налични и физически на каса пред сектора, предназначен за феновете на ЦСКА, от 16:30 ч. до края на първото полувреме на мача.

Цената на билета е 6 евро.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto