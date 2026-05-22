ФК Копенхаген триумфира в мача на истината срещу Брьондби

ФК Копенхаген спечели с 3:1 след продължения баража за участие в Лигата на конференциите срещу Брьондби. В герой за тима на Бо Свенсон се превърна Юсуфа Мукоко, който влезе от пейката и отбелязаха двата гола в допълнителните 30 минути.

Брьондби стигна до баража, след като завърши на 4-то място в плейофната група на отборите, които спореха за титлата. ФК Копенхаген пък не остави шансове на конкурентите си вдолната шестица.

До почивката Брьондби имаше леко надмощие, но след нея ролите се смениха и ФК Копенхаген започна сериозно да доминира. За това много помогна и червеният картон на Майкел Лахдо в 67-ата минута. Не след дълго Бута даде аванс на ФК Копенхаген след пас на Джордан Ларсон, но в 80-ата минута Мадс Фрокяер-Йенсен изравни с единствения точен изстрел на Брьондби през второто полувреме.

Мукоко се появи в 74-тата минута на мястото на ветерана Виктор Клаесон. В продълженията неговата енергия срещу останалия в намален състав съперник се оказа решаваща. Бившият нападател на Борусия (Дортмунд) беше точен за 2:1 в 103-тата минута, а в самия край на срещата сложи точка на спора.

