  Волфсбург не успя да вземе аванс в баража срещу Падерборн

  • 21 май 2026 | 23:50
Волфсбург и Падерборн не можаха да излъчат победител в първия мач от баража, който ще определи последния участник в Бундеслигата през следващия сезон. Двубоят на стадиона на "вълците" завърши без голове. Тимът на Дитер Хекинг създаде повече положения, но в края гостите бяха по-близо до победата.

Надмощието на Волфсбург беше отчетливо както преди почивката, така и след нея. Отборът обаче не се възползва от създадените шансове и отново показа защо в хода на сезона спечели само 10 точки на собствен терен.

Падерборн стигна до плейофа за изкачване в елита, финиширайки на трето място в крайното класиране на Втора Бундеслига. тимът дълго време беше в позиция за дирктна промоция, но спечели само един от последените си 5 мача и изостана от Елверсберг на българсия национал Лукас Петков само по голова разлика.

Днес старши треньорът Ралф Кетаман заложи на подчертано дефанзивна тактика и тя даде резултат, но по-трудното предстои в реванша на 25 май.

Волфсбург се нуждаеше от време, за да се адаптира към начина на игра на гостите. В 32-рата минута Адам Дагим остана сам срещу вратаря Денис Займен, но стражът спаси с крак. Падерборн имаше само едно положение преди почивката, пропиляно от Сантиаго Кастанеда.

Займен продължи да впечатлява с намесите си и през второто полувреме. Датчанинът попречи и на сънародника си Кристиан Ериксен да открие резултата. В 84-тата минута Филип Билбия можеше да се превърне в герой за Падерборн, но Денис Вавро изби удара му от голлинията. В последните секунди пък Йона Стикер от гостите получи червен картон.

Снимки: Gettyimages

