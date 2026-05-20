Разуи срещу Карано чупи рекорфи по гледаемост в САЩ

Двубоят между Ронда Раузи срещу Джина Карано постави нов рекорд за най-гледано ММА събитие в историята на Съединените щати, привличайки над 12 милиона зрители в Netflix.

Миналата събота Раузи и Карано оглавиха първото ММА събитие на Most Valuable Promotions, излъчено на живо по Netflix. Преди галавечерта Раузи открито заяви, че се надява да надмине девет милиона зрители, с което да подобри предишния рекорд в САЩ от 8,8 милиона гледания, поставен от двубоя между Джуниор дос Сантос и Кейн Веласкес при дебюта на UFC по FOX през 2011 г.

Според данните, публикувани от Most Valuable Promotions във вторник, събитието MVP MMA 1 е привлякло над 12,4 милиона зрители на живо в световен мащаб, като пикът е достигнал 17 милиона по време на основния двубой между Раузи и Карано. В Съединените щати събитието е имало средно 9,3 милиона зрители, с пик от 11,6 милиона по време на главния мач, което осигури на MVP MMA новия рекорд за най-гледано ММА събитие в страната. Събитието също така е генерирало 2,2 милиона долара от продажба на билети на живо и един милиард импресии в глобалните социални канали на Netflix.

Въпреки че тези цифри не достигат постиженията на боксовия мач между Антъни Джошуа и Джейк Пол, те представляват значително подобрение спрямо събитието Кети Тейлър срещу Аманда Серано 3 от миналото лято, което привлече шест милиона зрители. Съоснователите на MVP, Джейк Пол и Накиса Бидериан. изглеждат доволни от резултатите.

„Горди сме от постигнатото заедно с нашите партньори от Netflix и сме благодарни на атлетите, които помогнаха дебютът на MVP MMA да бъде такъв успех“, заяви Бидериан в прессъобщение. „Получихме огромен интерес от инвеститори, стратегически партньори и бойци, които искат да се включат в MVP и бъдещето на MVP MMA. В момента преглеждаме всички стратегически възможности, за да направим нещо много значимо в ММА в бъдеще с партньор като Netflix, който споделя нашата визия за създаване на трайно въздействие.“

Все още не е ясно кои бойци ще оглавят бъдещите събития на MVP MMA. След като победи Карано чрез събмишън само за 17 секунди в събота, Раузи заяви, че не възнамерява да продължава да се състезава.