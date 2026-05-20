Левски с първо ново попълнение

Джоанна Монтеро Алкантара ще се присъедини към Левски София за новия сезон. Тя идва от Доминикана и играе на поста диагонал.

"Много съм развълнувана и благодарна за възможността да се присъединя към Левски София. Нямам търпение да се срещна с отбора, феновете и да дам най-доброто, на което съм способна този сезон!", заяви новото попълнение в състава на сребърните медалистки.

"Джоана ще бъде важен състезател за нас, тя е с добри физически качества. Нейните технически умения в момента биха могли да вдигнат нивото на нашия отбор", коментира старши треньорът на жените Драган Нешич.

“Добре дошла, Джоанна и успех през новия сезон!”, написаха от ВК Левски София.