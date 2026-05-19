Фемке Брудърс-Бол започва сезона на открито с 800 метра на “Златен шпайк”

Европейската рекордьорка на 400 метра с препятствия и носителка на световна и европейски титли в дисциплината Фемке Брудърс-Бол ще направи първия си старт за летния сезон на турнира “Златен шпайк” в Острава на 16 юни. Звездата на Нидерландия ще стартира в бягането на 800 метра.

Тази зима двукратната световна шампионка на 400 м/пр направи своя дебют на 800 метра и записа резултат 1:59.07 минути в Метц през февруари. С това постижение Брудърс-Бол подобри рекорда на Нидерландия на 800 м в зала, който беше 2:00.01 мин от 2001 г.

Снимки: Gettyimages