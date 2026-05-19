Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Зайнаб Досо открива летния сезон в Савона

Зайнаб Досо открива летния сезон в Савона

  • 19 май 2026 | 16:29
  • 292
  • 0
Зайнаб Досо открива летния сезон в Савона

Италианската звезда в спринта Зайнаб Досо ще започне индивидуалния си сезон на открито на международния турнир в Савона на 20 май. Надпреварата е част от бронзовата верига на Световната атлетика. Последното индивидуално състезание за Досо беше в Торун, където тя спечели златен медал на 60 метра на Световното първенство в зала. С този успех тя допълни колекцията си от медали, след като в предишните две издания на шампионата бе завоювала сребро и бронз.

Досо беше и част от италианския отбор, който участва на Световното първенство по щафети в Габороне, но сега се завръща у дома за своя индивидуален дебют през летния сезон. Тя ще се изправи пред сериозна конкуренция в лицето на Мая Маккой и Имани Лансико, които имат лични рекорди под 11 секунди. Сред съперничките ѝ ще бъдат също Патриция ван дер Векен от Люксембург и унгарската рекордьорка Богларка Такач.

На старт ще застане и нейната сънародничка и европейска шампионка до 20 години Кели Дуала. Едва 16-годишна, тя е сочена за голям фаворит за Европейското първенство по лека атлетика до 18 години в Риети през 2026 г.

След участието си в Савона Досо планира да се състезава в три турнира от Диамантената лига – в Стокхолм на 7 юни, в Осло на 10 юни и в Доха на 19 юни.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Близо 350 деца от Перник и региона ще вземат участие в деветото издание на лекоатлетическия турнир “Trelleborg и децата на Перник“

Близо 350 деца от Перник и региона ще вземат участие в деветото издание на лекоатлетическия турнир “Trelleborg и децата на Перник“

  • 18 май 2026 | 16:53
  • 915
  • 0
Димитър Панделиев: Фокусът ми е върху Балканиадата

Димитър Панделиев: Фокусът ми е върху Балканиадата

  • 18 май 2026 | 14:28
  • 531
  • 0
София прие приобщаващ спортен лагер

София прие приобщаващ спортен лагер

  • 18 май 2026 | 12:21
  • 675
  • 0
Почина химикът, създал неоткриваемия стероид THG

Почина химикът, създал неоткриваемия стероид THG

  • 18 май 2026 | 11:49
  • 7453
  • 0
Защо Моли Сайдъл се оттегли от маратона и процъфтява в планинското бягане: Просто вече не беше забавно

Защо Моли Сайдъл се оттегли от маратона и процъфтява в планинското бягане: Просто вече не беше забавно

  • 18 май 2026 | 11:48
  • 717
  • 0
БФЛА стартира национална обиколка за изготвяне на карта на лекоатлетическата инфраструктура

БФЛА стартира национална обиколка за изготвяне на карта на лекоатлетическата инфраструктура

  • 18 май 2026 | 11:30
  • 650
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 25221
  • 66
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 1557
  • 1
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 5405
  • 6
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 3565
  • 3
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 17260
  • 8
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 17688
  • 15