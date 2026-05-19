Зайнаб Досо открива летния сезон в Савона

Италианската звезда в спринта Зайнаб Досо ще започне индивидуалния си сезон на открито на международния турнир в Савона на 20 май. Надпреварата е част от бронзовата верига на Световната атлетика. Последното индивидуално състезание за Досо беше в Торун, където тя спечели златен медал на 60 метра на Световното първенство в зала. С този успех тя допълни колекцията си от медали, след като в предишните две издания на шампионата бе завоювала сребро и бронз.

Досо беше и част от италианския отбор, който участва на Световното първенство по щафети в Габороне, но сега се завръща у дома за своя индивидуален дебют през летния сезон. Тя ще се изправи пред сериозна конкуренция в лицето на Мая Маккой и Имани Лансико, които имат лични рекорди под 11 секунди. Сред съперничките ѝ ще бъдат също Патриция ван дер Векен от Люксембург и унгарската рекордьорка Богларка Такач.

На старт ще застане и нейната сънародничка и европейска шампионка до 20 години Кели Дуала. Едва 16-годишна, тя е сочена за голям фаворит за Европейското първенство по лека атлетика до 18 години в Риети през 2026 г.

След участието си в Савона Досо планира да се състезава в три турнира от Диамантената лига – в Стокхолм на 7 юни, в Осло на 10 юни и в Доха на 19 юни.

