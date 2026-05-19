Световните шампиони Олислагерс и Тинч дебютират в Лондон

Действащите световни шампиони и носители на титли от Диамантената лига Никола Олислагерс (Австралия) и Кордел Тинч (САЩ) ще направят своя дебют на лекоатлетическия турнир Novuna London Athletics Meet на 18 юли. Надпреварата е част от Диамантената лига.

Олислагерс е национална рекордьорка на Австралия в скока на височина с личен рекорд от 2.04 м, постигнат на финала на Диамантената лига в Цюрих през 2025 г. Освен световната си титла на открито от Токио, тя е двукратна световна шампионка в зала и двукратна сребърна олимпийска медалистка. През 2025 г. беше обявена за най-добра лекоатлетка в техническите дисциплини от Световната атлетика.

“Миналата година беше толкова прекрасна, но докато размишлявах върху всичко, което постигнах, се оказах още по-развълнувана за бъдещето“, заяви 29-годишната атлетка, която през април спечели седмата си титла на Австралия в скока на височина.

“Това ще бъде първото ми състезание в Лондон след Световното първенство по лека атлетика през 2017 г. и знам, че ще бъде наистина специално изживяване. Толкова съм благодарна, че имам възможността да се завърна в Европа това лято и да правя това, което обичам.“

Тинч направи своя голям пробив през 2025 г., когато спечели пет състезания от Диамантената лига и записа личен рекорд на 110 метра с препятствия от 12.87 секунди – четвъртото най-бързо време в историята – с победата си в Шанхай/Кeцяо. Времето му от 12.99 секунди, с което спечели Световното първенство в Токио, беше петото най-добро в кариерата му и му донесе първи глобален медал.

“Научих много през времето, в което бях далеч от спорта, и не вярвам, че щях да бъда световен шампион сега, ако не бях взел това решение“, каза Тинч, който се оттегли от пистата през 2020 г. и се завърна през 2023 г. “С поглед към сезон 2026, поставям си нов стандарт, което означава, че подхождам към всяко състезание като човекът, когото трябва да победят. Много съм развълнуван да се състезавам за първи път в Лондон.“