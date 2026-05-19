Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Мърфи на косъм от рекорда на Австралия на 400 метра

Мърфи на косъм от рекорда на Австралия на 400 метра

  • 19 май 2026 | 20:03
  • 205
  • 0
Мърфи на косъм от рекорда на Австралия на 400 метра

Изгряващата спринтова сензация Ейдън Мърфи се доближи на косъм от подобряването на един от най-старите рекорди в австралийската лека атлетика, след като записа зашеметяващо време от 44.44 секунди на 400 метра по време на шампионата на Океания в Дарвин. 22-годишният Мърфи подобри личното си постижение с 0.37 секунди и се изкачи до второ място във вечната ранглиста на Австралия, само на шест стотни от националния рекорд на Дарън Кларк, поставен на Олимпийските игри в Сеул през 1988 г.

“Много сме близо“, заяви Мърфи.

“Ако националният рекорд не бъде подобрен тази година, то това е просто въпрос на време.“

“Не знам кой ще го направи, но всички сме съвсем наблизо и бавно се приближаваме към този крайъгълен камък.“

Завършилият на второ място Томас Рейнолдс също записа впечатляващо лично постижение от 44.69 секунди, което му отреди четвърто място в националната ранглиста за всички времена, а Люк ван Рейтинген оформи австралийската тройка с време 45.04.

Триото беше част от австралийския отбор, който на два пъти подобри дългогодишния национален рекорд на 4x400 метра на скорошния Световен шампионат за щафети в Ботсвана.

“Знам, че съм близо до индивидуалния рекорд, но мисля, че направих перфектно бягане, особено в сравнение с обичайния ми стил, при който изразходвам всичко в първите 200 метра“, каза Мърфи, син на Таня ван Хеер, двукратна златна медалистка в спринта от Игрите на Британската общност през 1998 г.

“Беше наистина хубаво да имам съперници от външната ми страна. Това се случва много рядко и те ми създадоха условия за перфектно състезание.“

През 2026 г. Мърфи постави лични рекорди на 100, 200 и 400 метра.

Той завърши втори след Гаут Гаут на 200 метра на австралийския шампионат през април, когато и двамата атлети подобриха националния рекорд.

“Мисля, че 200 и 400 метра са две дисциплини, които вървят ръка за ръка, и наистина трябва да си добър и в двете, ако искаш да си на световно ниво в едната от тях“, добави Мърфи.

Другото изключително представяне за деня дойде от новозеландската спринтьорка Зоуи Хобс, която доминира във финала на 100 метра при жените. Хобс пресече финалната линия с рекордно за състезанието време от 11.00 секунди, малко по-бавно от личното ѝ постижение, но далеч пред австралийките Ебъни Лейн (11.32) и Клои Маникс-Пауър (11.39), които заеха останалите призови места.

Многостранно развитата австралийска тийнейджърка Изобел Луисън-Роу спечели скока на височина при жените с 1.85 метра. По-късно в Дарвин тя ще се състезава и в тройния скок, като се е класирала и за двете дисциплини на Световното първенство под 20 години в Орегон през август.

Ели Биър спечели бягането на 400 метра при жените във вторник с най-добро време за сезона от 51.99 секунди, изпреварвайки сънародничките си Миа Грос (52.25) и Алис Диксън (52.62).

Австралиецът Джаксън Роу (10.19) се класира с най-добро време за полуфиналите на 100 метра при мъжете, като сънародникът му и олимпиец от Париж Джош Азопарди и рекордьорът на Папуа Нова Гвинея Паис Уисил също продължиха напред без особени затруднения.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Фемке Брудърс-Бол започва сезона на открито с 800 метра на “Златен шпайк”

Фемке Брудърс-Бол започва сезона на открито с 800 метра на “Златен шпайк”

  • 19 май 2026 | 17:02
  • 730
  • 0
Зайнаб Досо открива летния сезон в Савона

Зайнаб Досо открива летния сезон в Савона

  • 19 май 2026 | 16:29
  • 761
  • 0
Когато искаш да си сигурен, че си победил

Когато искаш да си сигурен, че си победил

  • 19 май 2026 | 15:53
  • 451
  • 0
Две звезди атлетически бебета се очаква да се родят през 2026 г.

Две звезди атлетически бебета се очаква да се родят през 2026 г.

  • 19 май 2026 | 15:42
  • 770
  • 0
Християн Касабов: Целта ми е медал в Орегон

Християн Касабов: Целта ми е медал в Орегон

  • 19 май 2026 | 15:01
  • 633
  • 0
Бягането на 5000 метра при мъжете ще бъде акцентът на Диамантената лига в Осло

Бягането на 5000 метра при мъжете ще бъде акцентът на Диамантената лига в Осло

  • 19 май 2026 | 13:29
  • 676
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 37373
  • 103
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 7579
  • 8
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 10605
  • 36
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 8615
  • 11
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 22234
  • 13
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 22830
  • 21