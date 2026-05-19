Мърфи на косъм от рекорда на Австралия на 400 метра

Изгряващата спринтова сензация Ейдън Мърфи се доближи на косъм от подобряването на един от най-старите рекорди в австралийската лека атлетика, след като записа зашеметяващо време от 44.44 секунди на 400 метра по време на шампионата на Океания в Дарвин. 22-годишният Мърфи подобри личното си постижение с 0.37 секунди и се изкачи до второ място във вечната ранглиста на Австралия, само на шест стотни от националния рекорд на Дарън Кларк, поставен на Олимпийските игри в Сеул през 1988 г.

“Много сме близо“, заяви Мърфи.

“Ако националният рекорд не бъде подобрен тази година, то това е просто въпрос на време.“

“Не знам кой ще го направи, но всички сме съвсем наблизо и бавно се приближаваме към този крайъгълен камък.“

Завършилият на второ място Томас Рейнолдс също записа впечатляващо лично постижение от 44.69 секунди, което му отреди четвърто място в националната ранглиста за всички времена, а Люк ван Рейтинген оформи австралийската тройка с време 45.04.

Триото беше част от австралийския отбор, който на два пъти подобри дългогодишния национален рекорд на 4x400 метра на скорошния Световен шампионат за щафети в Ботсвана.

“Знам, че съм близо до индивидуалния рекорд, но мисля, че направих перфектно бягане, особено в сравнение с обичайния ми стил, при който изразходвам всичко в първите 200 метра“, каза Мърфи, син на Таня ван Хеер, двукратна златна медалистка в спринта от Игрите на Британската общност през 1998 г.

“Беше наистина хубаво да имам съперници от външната ми страна. Това се случва много рядко и те ми създадоха условия за перфектно състезание.“

През 2026 г. Мърфи постави лични рекорди на 100, 200 и 400 метра.

Той завърши втори след Гаут Гаут на 200 метра на австралийския шампионат през април, когато и двамата атлети подобриха националния рекорд.

“Мисля, че 200 и 400 метра са две дисциплини, които вървят ръка за ръка, и наистина трябва да си добър и в двете, ако искаш да си на световно ниво в едната от тях“, добави Мърфи.

Другото изключително представяне за деня дойде от новозеландската спринтьорка Зоуи Хобс, която доминира във финала на 100 метра при жените. Хобс пресече финалната линия с рекордно за състезанието време от 11.00 секунди, малко по-бавно от личното ѝ постижение, но далеч пред австралийките Ебъни Лейн (11.32) и Клои Маникс-Пауър (11.39), които заеха останалите призови места.

Многостранно развитата австралийска тийнейджърка Изобел Луисън-Роу спечели скока на височина при жените с 1.85 метра. По-късно в Дарвин тя ще се състезава и в тройния скок, като се е класирала и за двете дисциплини на Световното първенство под 20 години в Орегон през август.

Ели Биър спечели бягането на 400 метра при жените във вторник с най-добро време за сезона от 51.99 секунди, изпреварвайки сънародничките си Миа Грос (52.25) и Алис Диксън (52.62).

Австралиецът Джаксън Роу (10.19) се класира с най-добро време за полуфиналите на 100 метра при мъжете, като сънародникът му и олимпиец от Париж Джош Азопарди и рекордьорът на Папуа Нова Гвинея Паис Уисил също продължиха напред без особени затруднения.

Снимки: Imago