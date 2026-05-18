"Тур дьо Франс" ще започне от Реймс през 2028 година

Колоездачната Обиколка на Франция ще стартира от Реймс през 2028 година, като първите четири етапа ще бъдат в източния край на страната и ще преминат през Шарлвил-Мезиер, Еперне, Мец, Тионвил и Вердюн, съобщиха организаторите, цитирани от АФП. Реймс се конкурираше за старта на Тур дьо Франс с Люксембург, като все пак оттам също ще мине етап по време на 115-ото издание на състезанието, което ще започне на 24 юни и ще завърши на 16 юли в Париж.

"Имахме две много добри кандидатури. Надделя това да имаме редовно големи стартове във Франция", каза пред АФП директорът на Обиколката Кристиан Прюдом. След Брест през 2021 година Тур дьо Франс започна и в Лил през 2025, но другите стартове бяха в чужбина - Копенхаген през 2022, Бирбао през 2023 и Флоренция през 2024. Тази година Обиколката стартира в Барселона, а пред следващата година - в Единбург. Кандидати за домакини на състезанието са още Словения, Германия и Чехия.

"Приемам и се радвам за големите стартове в чужбина, но не можем да направим пет поредни години без началото във Франция", аргументира се Прюдом.

Реймс е 13-ият град във Франция с население от около 178 хиляди жители през 2023-а и вече е бил домакин на старта на Обиколката на страната през 1956 година, когато победител е Андре Даригад. Оттогава в града е имало осем старта на етапи от Обиколката и девет финала, като последният бе през 2019-а, когато в спринта триумфира Жюлиан Алафилип.