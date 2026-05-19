Красавица от българския театър пожела успех на ЦСКА

Една от най-чаровните български актриси – Луиза Григорова, пожела успех на ЦСКА преди предстоящия финал за Sesame Купа на България срещу Локомотив (Пловдив). Тя беше в компанията на своя колега Христо Пъдев във Варна, където двамата участваха в театралната постановка "И верният отговор е…". Актьорът е запален привърженик на "червените".

В близост до Фестивалния комплекс двамата актьори бяха посрещнати от фенове на ЦСКА, развяващи шалчета на отбора. С много усмивки и разговори за предстоящия финал привържениците си направиха снимки за спомен с популярните лица от българския ефир.



Пламен Трендафилов