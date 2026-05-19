Успешно начало за Димитър Кисимов на турнир в Сърбия

Младият талант Димитър Кисимов се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей за мъже в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишният Кисимов елиминира на старта поставения под номер 4 Али Яздани (Иран) с 4:6, 6:3, 6:3 след почти два часа игра. Българският тийнейджър загуби първия сет с единствен брейк в деветия гейм, но в следващите два сета той реализираше ранни пробиви и не допускаше да бъде застигнат, за да реализира пълен обрат.

Това беше едва втора победа и първа за сезона в общо третото участие на Кисимов на сингъл в надпревара от веригата на Международната федерация ITF при мъжете. За място на четвъртфиналите той очаква победителя от двубоя между Кристиан Джонов (Германия) и Кристиян Юхас (Сърбия).

В схемата на двойки българите Михаил Иванов и Радослав Шандаров ще играят в първия кръг срещу Никола Йович (Сърбия) и Вилям Мирарки (Италия).