Динко Динев достигна до втория кръг в Кайзери

Българският тенисист Динко Динев се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният състезател, който е поставен под номер 6, не срещна особени трудности срещу представителя на домакините Емирхан Булут и го победи с 6:1, 6:0 за малко над час на корта.

По-късно днес Виктор Марков също ще участва в надпреварата поединично срещу седмия поставен Димитрис Азоидис (Гърция).

В първия кръг на турнира на двойки Динев и Е Хунюй (Китай), като четвърти поставени, ще се изправят срещу Барни Фицпатрик (Великобритания) и Джордж Грегориу (Гърция).

Също при дуетите поставените под номер 3 Виктор Марков и Вардан Манукян (Русия) ще играят срещу представителите на домакините Емирхан Булут и Бора Сенгюл, докато Йоан Найденов и Маркус Кобаяши (Япония) ще излязат срещу Даниел Блажка (Чехия) и Карл Холдър (Великобритания).