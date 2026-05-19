Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Динко Динев достигна до втория кръг в Кайзери

Динко Динев достигна до втория кръг в Кайзери

  • 19 май 2026 | 16:07
  • 184
  • 0
Динко Динев достигна до втория кръг в Кайзери

Българският тенисист Динко Динев се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният състезател, който е поставен под номер 6, не срещна особени трудности срещу представителя на домакините Емирхан Булут и го победи с 6:1, 6:0 за малко над час на корта.

По-късно днес Виктор Марков също ще участва в надпреварата поединично срещу седмия поставен Димитрис Азоидис (Гърция).

В първия кръг на турнира на двойки Динев и Е Хунюй (Китай), като четвърти поставени, ще се изправят срещу Барни Фицпатрик (Великобритания) и Джордж Грегориу (Гърция).

Също при дуетите поставените под номер 3 Виктор Марков и Вардан Манукян (Русия) ще играят срещу представителите на домакините Емирхан Булут и Бора Сенгюл, докато Йоан Найденов и Маркус Кобаяши (Япония) ще излязат срещу Даниел Блажка (Чехия) и Карл Холдър (Великобритания).

Следвай ни:

Още от Тенис

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 25113
  • 66
Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на двойки в Австрия

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на двойки в Австрия

  • 18 май 2026 | 18:13
  • 576
  • 0
17-годишната Брияна Иванова с първа победа в турнир от веригата на ITF за жени

17-годишната Брияна Иванова с първа победа в турнир от веригата на ITF за жени

  • 18 май 2026 | 17:11
  • 733
  • 0
Елизара Янева загуби драматично в дебюта си в квалификациите на турнир от Големия шлем

Елизара Янева загуби драматично в дебюта си в квалификациите на турнир от Големия шлем

  • 18 май 2026 | 17:06
  • 867
  • 0
Марион Бартоли се завръща "Ролан Гарос", но като треньор

Марион Бартоли се завръща "Ролан Гарос", но като треньор

  • 18 май 2026 | 15:17
  • 837
  • 1
Мадисън Кийс пропуска турнира в Страсбург заради контузия

Мадисън Кийс пропуска турнира в Страсбург заради контузия

  • 18 май 2026 | 15:02
  • 346
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 25113
  • 66
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 1508
  • 1
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 5368
  • 6
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 3532
  • 3
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 17225
  • 8
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 17660
  • 15