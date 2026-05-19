Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на "Чалънджър" в Италия

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей от сериите "Чалънджър 50" в Червия (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

Българинът, който влезе в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите, победи представителя на домакините Федерико Бондиоли с 6:2, 6:4 за 71 минути на корта.

Нестеров направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част той преодоля изоставане от 1:3, като взе пет от следващите шест гейма и стигна до победата. Следващият му съперник ще бъде Манас Дхамне (Индия).

Пьотр Нестеров ще участва и в надпреварата на двойки, където ще си партнира с друг българин — Антъни Генов.

Още един национал ще участва в турнира. Иван Иванов ще започне по-късно днес срещу петия поставен Франко Ронкадели (Уругвай).