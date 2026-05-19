Микаела Стоянова: Оставам в Италия

Националната състезателка на България Микаела Стоянова разкри, че ще продължи са играе в Италия и през новия сезон, въпреки че се раздели в досегашния си тим Мегабокс Волей Валефоля.

"Оставам в Италия, нямам намерение да се връщам в България за момента", каза тя, без да съобщи името на новия си отбор.

"Успях да се пренастроя към националния отбор по възможно най-бързия начин, тъй като няма много време за почивка. Всички успяхме да превключим това лято. Младото поколение, което идва отдолу, е изключително силно и талантливо и нямам търпение за видим какво ще направим заедно като отбор. От сравнително малко време се сработваме с новия треньор, но се готвим много интензивно и успяваме стъпка по стъпка все повече да се напасваме", каза бившият диагонал на Левски.