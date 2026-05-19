Шест отбора от пернишки училища се включиха във футболния турнир за Купата на кмета

Шест отбора от пернишки училища се включиха в юбилейното 20-о издание на футболния турнир за Купата на кмета. Това съобщи за БТА председателят на Областния съвет (ОС) на БФС в Перник Венцислав Василев.

Заявките са на Основно училище (ОУ) "Св. Иван Рилски", V - о Средно училище (СУ) „П.Р.Славейков“, VII ОУ „Георги Сава Раковски“, Средно училище с изучаване на чужди езици "Д-р Петър Берон", Шесто училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ "Васил Левски". 

Той допълни, че състезанието е за деца във възрастовата група 1–4 клас, футбол 7. По регламент ще се изиграят две полувремена по 20 минути.

Съставите са разпределени в две групи по три отбора на принципа "всеки срещу всеки". Победителите от двете групи се срещат на финал, който ще се състои на 21 май (четвъртък). Класиралите се втори ще оформят подредбата за сребърните и бронзовите медали.

Останалите ще изиграят мачове за подреждане до шесто място.

Турнирът се организира съвместно с Община Перник, както и с помощта на спонсори, които са допринесли за наградния фонд, каза още Василев.

