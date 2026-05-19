Предстои седмото издание на "Турнира на талантите"

Между 22 и 24 май 2026 г. Национална футболна база ще бъде домакин на седмото издание на "Турнира на талантите" - едно от най-значимите събития в календара на детско-юношеския футбол в България. В надпреварата ще участват регионалните селекции до 14 години от футболните зони София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Кърджали, Велико Търново и Стара Загора, като Зона София ще бъде представена с два отбора.

Турнирът е част от Националната програма за развитие на млади футболисти на Българския футболен съюз, базирана на съвременна методика, разработена от директора "Развитие на детско-юношеския футбол" Лъчезар Димов. В рамките на сезона талантливите състезатели проведоха регулярни тренировки под ръководството на регионалните селекционери и утвърдени специалисти от системата на БФС. Основната цел на проекта е да подпомага развитието на перспективните млади футболисти чрез единна методология, качествен тренировъчен процес и възможност за изява на национално ниво.

Първите двубои от турнира са насрочени за 22 май, когато ще се срещнат Бургас – София, Велико Търново – Стара Загора, Пловдив – Варна и Средец – Благоевград. На следващия ден програмата продължава с мачовете Варна – Бургас, София – Велико Търново, Благоевград – Пловдив и Средец – Стара Загора. Финалният ден ще предложи двубоите Варна – София, Велико Търново – Бургас, Стара Загора – Благоевград и Средец – Пловдив.

Освен футболните срещи, програмата на събитието включва и специализирани срещи с треньорите и щабовете на регионалните селекции, посветени на развитието на младите футболисти и прилагането на съвременни методики в детско-юношеския футбол. През последните години "Турнирът на талантите" се утвърди като важна платформа за развитие и наблюдение на най-перспективните млади играчи в страната, привличайки сериозен интерес от клубове, специалисти и футболни скаути.