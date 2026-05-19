Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Предстои седмото издание на "Турнира на талантите"

Предстои седмото издание на "Турнира на талантите"

  • 19 май 2026 | 13:25
  • 196
  • 0
Предстои седмото издание на "Турнира на талантите"

Между 22 и 24 май 2026 г. Национална футболна база ще бъде домакин на седмото издание на "Турнира на талантите" - едно от най-значимите събития в календара на детско-юношеския футбол в България. В надпреварата ще участват регионалните селекции до 14 години от футболните зони София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Кърджали, Велико Търново и Стара Загора, като Зона София ще бъде представена с два отбора.

Турнирът е част от Националната програма за развитие на млади футболисти на Българския футболен съюз, базирана на съвременна методика, разработена от директора "Развитие на детско-юношеския футбол" Лъчезар Димов. В рамките на сезона талантливите състезатели проведоха регулярни тренировки под ръководството на регионалните селекционери и утвърдени специалисти от системата на БФС. Основната цел на проекта е да подпомага развитието на перспективните млади футболисти чрез единна методология, качествен тренировъчен процес и възможност за изява на национално ниво.

Първите двубои от турнира са насрочени за 22 май, когато ще се срещнат Бургас – София, Велико Търново – Стара Загора, Пловдив – Варна и Средец – Благоевград. На следващия ден програмата продължава с мачовете Варна – Бургас, София – Велико Търново, Благоевград – Пловдив и Средец – Стара Загора. Финалният ден ще предложи двубоите Варна – София, Велико Търново – Бургас, Стара Загора – Благоевград и Средец – Пловдив.

Освен футболните срещи, програмата на събитието включва и специализирани срещи с треньорите и щабовете на регионалните селекции, посветени на развитието на младите футболисти и прилагането на съвременни методики в детско-юношеския футбол. През последните години "Турнирът на талантите" се утвърди като важна платформа за развитие и наблюдение на най-перспективните млади играчи в страната, привличайки сериозен интерес от клубове, специалисти и футболни скаути.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) обяви средната посещаемост на "Колежа" през сезона

Ботев (Пловдив) обяви средната посещаемост на "Колежа" през сезона

  • 19 май 2026 | 11:05
  • 1210
  • 3
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

  • 19 май 2026 | 10:48
  • 1964
  • 2
Тодор Янчев празнува юбилей

Тодор Янчев празнува юбилей

  • 19 май 2026 | 10:21
  • 1228
  • 8
Стилиян Петров организира среща с феновете в Бургас

Стилиян Петров организира среща с феновете в Бургас

  • 19 май 2026 | 10:14
  • 1642
  • 0
Георги Костадинов изпълни обещание към колегите си

Георги Костадинов изпълни обещание към колегите си

  • 19 май 2026 | 10:03
  • 2490
  • 1
В Испания обявиха титлата на Левски като една от изненадите на сезона

В Испания обявиха титлата на Левски като една от изненадите на сезона

  • 19 май 2026 | 09:55
  • 2265
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров изостана с пробив

Григор Димитров изостана с пробив

  • 19 май 2026 | 13:37
  • 4484
  • 10
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 9073
  • 4
Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

  • 19 май 2026 | 09:38
  • 12949
  • 84
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 10486
  • 8
Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

  • 19 май 2026 | 09:10
  • 10485
  • 20
Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

  • 19 май 2026 | 07:32
  • 8788
  • 3