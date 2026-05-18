Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg"
NAVI не остави шансове на GL и триумфира в Атланта

  • 18 май 2026 | 10:32
Natus Vincere вдигна трофея от IEM Атланта, след като разгроми GamerLegion с 3:0 (13-3. 13-9, 16-13) в големия финал на турнира по CS2 .Това е втори трофей за NAVI през 2026 година след ESL Pro League, а по пътя към титлата украинският гранд елиминира и световния №1 Team Vitality и си спечели почти 300,000 долара от наградния фонд.

Над всички във финала бе Игор "w0nderful" Жданов, който записа 60/34, 1.44 рейтинг и спечели приза за MVP. На първите две карти - Mirage и Anubis NAVI доминираше тотално, но на последния Nuke GamerLegion стигна до пет поредни мач пойнта, но след силен обрат и продължения украинската организация съумя да спечели картата, а така и шампионата.

Снимка: ESL

