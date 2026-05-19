Спринтьорът Никола Караманолов: Целя се в европейски полуфинал

Спринтьорът Никола Караманолов продължава подготовката си за летния сезон с амбиции за силно представяне както на 100, така и на 200 м. В интервю за Българска федерация лека атлетика той разказа повече за тренировъчния процес и целите до края на годината.

“Подготовката преминава с много сериозен обем. Наблягаме на отсечки и издръжливост. Тази година искам да постигна силен резултат и на 200 метра. След кратка почивка вече навлязох в тежък тренировъчен цикъл“, сподели Караманолов.

Спринтьорът разкри и върху какво е фокусиран екипът му преди старта на летния сезон.

“При 200 метра скоростната издръжливост е изключително важна, а другото, което трябва да подобря, е стартът. Именно върху това ще работим най-много. През последните години губех в последните 20 метра, а сега смятам, че точно там започвам да развивам скорост“, обясни той.

След участията си на две световни първенства, спортист №1 на Ямбол за 2025 година призна, че натрупаният опит му носи повече увереност и спокойствие.

“Определено това ми дава по-голямо самочувствие. Когато си бил на такова ниво, започваш да се чувстваш сред големите. Това носи спокойствие в подготовката и още по-голямо желание за следващия голям форум“, каза националът.

Караманолов сподели още, че през годините внимателно е следил развитието на Марсел Джейкъбс, с когото вижда известни прилики в спортния път.

“Най-много ме интересува тяхната подготовка и какво правят по-различно. Заедно с моята треньорка се опитваме да попиваме от големите състезатели – от начина им на възстановяване и тренировките. Искаме да внедряваме нови неща и в нашата работа“, добави той.

В края на интервюто българският спринтьор не скри голямата си цел за летния сезон: “Най-важното състезание за мен е европейското първенство в Бирмингам. Там искам да направя пробив – на 100 или 200 метра, а защо не и да стигна до полуфинал.“