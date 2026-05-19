Марсилия плаща компенсация на Арсенал

  • 19 май 2026 | 12:46
Марсилия ще трябва да плати компенсация на Арсенал заради Итън Нуанери. Причината е, че англичанинът, който бе взет под наем през зимата, бе използван много малко от френския клуб.

Трансферът изглеждаше като идеален и за двата клуба. Нуанери има голям потенциал, но нямаше да получава много игрово време при “артилеристите”, тъй като Микел Артета привлече доста играчи, които играят на неговия пост. В Марсилия пък се надяваха той да им помогне в битката за титлата във Франция.

Младежкият национал на Англия отбеляза гол 13 минути след дебюта си срещу Ланс и феновете на тима имаха големи надежди към него. Марсилия обаче имаше сериозни проблеми във втората част на сезона, а Нуанери постепенно загуби мястото си в състава. Тази ситуация ще донесе още негативи на клуба, тъй като в договора му има клауза, според която французите трябва да платят допълнителна сума, ако Нуанери не играе в определен брой мачове.

Снимки: Imago

