Пьотр Нестеров отпадна на крачка от основната схема на "Чалънджър" в Италия

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров допусна загуба във втория кръг на квалификациите на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Червия с награден фонд от 56 700 евро.

Българинът, поставен под №5 в схемата на пресявките, отстъпи пред представителя на домакините Федерико Янаконе с 1:6, 3:6 за час и 39 минути.

Нестеров допусна два пробива в първия сет и го загуби с 1:6. Във втората част националът загуби три поредни гейма — от 2:2 до 2:5. Той успя да върне единия пробив за 3:5, но след това отново загуби подаването си за крайното 3:6.

Пьотр Нестеров ще участва и в надпреварата на двойки, където ще си партнира с друг българин — Антъни Генов.

Още един български национал ще играе в турнира. Иван Иванов ще започне директно от основната схема с мач срещу петия поставен Франко Ронкадели.