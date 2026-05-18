Пьотр Нестеров отпадна на крачка от основната схема на "Чалънджър" в Италия

Собственикът на Локомотив (Пд) Христо Крушарски с прогноза за финала на Купата в “Гостът на Sportal.bg”
  • 18 май 2026 | 14:37
  • 93
  • 0
Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров допусна загуба във втория кръг на квалификациите на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Червия с награден фонд от 56 700 евро.

Българинът, поставен под №5 в схемата на пресявките, отстъпи пред представителя на домакините Федерико Янаконе с 1:6, 3:6 за час и 39 минути.

Нестеров допусна два пробива в първия сет и го загуби с 1:6. Във втората част националът загуби три поредни гейма — от 2:2 до 2:5. Той успя да върне единия пробив за 3:5, но след това отново загуби подаването си за крайното 3:6.

Пьотр Нестеров ще участва и в надпреварата на двойки, където ще си партнира с друг българин — Антъни Генов.

Още един български национал ще играе в турнира. Иван Иванов ще започне директно от основната схема с мач срещу петия поставен Франко Ронкадели.

