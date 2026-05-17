  Данил "donk" Кришковец и Spirit не оставиха шансове на Falcons и спечелиха трофея от PGL Астана

  17 май 2026 | 19:37
Team Spirit спечели титлата на турнира по CS2 - PGL Астана 2026 след категорична победа с 3:0 (16-12, 13-7, 13-10) над Team Falcons във финала. "Драконите" триумфираха след добро представяне на Dust 2, Mirage и Ancient, а голямата звезда отново бе Данил "donk" Кришковец.

Суперталантът завърши серията с K/D от 62/46 и 1.52 рейтинг, което му донесе и MVP отличието. Така Фин "karrigan" Андерсен и "соколите" останаха далеч от трофея, като от наградния фонд Spirit взеха 256,000 долара, докато за Falcons бяха отредени - $120,000.

