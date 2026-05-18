Джоунс иска да прекрати договора си с UFC за мач с Нгану

Джон Джоунс все още не е изгубил напълно надежда за двубой срещу Франсис Нгану, но осъзнава, че е много по-вероятно вече да е изиграл последния си мач в кариерата. По време на участието си в първата галавечер на MVP MMA в събота, Джоунс коментира опустошителния нокаут на Нгану над Филипе Линс в първия рунд.

Нгану се завърна с нокаут и заяви: Аз съм най-добрият и точка

Той призна, че все още би искал да се изправи срещу бившия шампион в две дивизии, след като преди няколко години се говореше за техен сблъсък в UFC. Колкото и Джоунс да желае този мач, той все още има действащ договор с UFC и е трудно да си представим, че организацията просто ще го освободи, за да участва в доходоносен двубой с друг промоутър.

„Трябва да се съсредоточа върху опитите да се освободя от договора си с UFC“, заяви Джоунс по време на предаването „Раузи срещу Карано“ относно евентуален мач с Нгану. „Това ще бъде трудната част, ако този двубой трябва да се състои. Не мисля, че Дейна Уайт има интерес да прави бизнес с Франсис. Да се организира чрез MVP вероятно би бил единственият начин това да се случи. Ако успеем да прекратим договора ми, ще бъде страхотно“, добави той.

Джоунс все още държеше титлата на UFC в тежка категория, когато се водеха разговори за потенциален сблъсък с Том Аспинал, но в крайна сметка той реши да се откаже от пояса и да се пенсионира. Няколко седмици по-късно Джоунс обяви планове да се състезава отново, след като UFC анонсира събитие в Белия дом през юни. Въпреки желанието му да участва в историческата галавечер, изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт многократно заяви, че не може да се довери на Джоунс, че действително ще се появи, и по никакъв начин няма да му позволи да се бие на това събитие.

Това доведе до поредното оттегляне на Джоунс от спорта и според него е много по-вероятно вече да е изиграл последния си мач, отколкото двубоят с Нгану да се осъществи.

„Мисля, че съм пенсиониран“, каза Джоунс. „Мисля, че съм. Имам много добър агент, братята Кава, и тези момчета ме държат зает. Постоянно съм на път, създавам собствен бизнес и подкрепям други компании. Така че усещам, че ако нещата не вървяха толкова добре, щях да чувствам натиск да се върна в клетката, но на професионално ниво всичко е толкова добре, че наистина вече нямам причина да се бия.“

Що се отнася до мнението му за победата на Нгану в събота, Джоунс беше впечатлен, но не пропусна да отбележи, че Линс е бил значително по-лек и по-слаб физически още преди началото на мача.

„Тази вечер той изглеждаше добре, но се би срещу човек, който тежеше около 100 кг“, коментира Джоунс за Нгану. „Онзи човек се страхуваше да влезе в размяна с Франсис. Определено не беше на същото кикбокс ниво като него. Смятам, че Франсис беше много впечатляващ тази вечер. Започва да използва ритници. Тази вечер нанесе много добри високи ритници. Просто съм развълнуван да видя какво следва за него.“