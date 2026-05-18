Нгану даде бонуса си от 100 000 долара на съперника си

Франсис Нгану се почувства щедър след като постигна убедителна победа в неделя сутрин. Бившият шампион в тежка категория на UFC нокаутира Филипе Линс по време на първото ММА събитие, излъчвано по Netflix. След боя Франсис Нгану беше награден за зрелищната си победа с бонус от 100 000 долара за „Изпълнение на вечерта“.

Франсис отдаде почит на своя паднал противник по време на трогателен момент на пресконференцията след събитието. Боецът с прякор Хищника похвали Филипе Линс, преди да реши да подкрепи думите си с действия, като му предаде бонуса си от 100 000 долара.

„Въпреки че беше промотиран, считам, че беше подценяван. Видях много хора да го отписват. Човекът, срещу когото се изправих тази вечер, разбира се, аз спечелих, но той беше труден. Между другото, мисля, че той е човекът, който заслужава наградата за „Изпълнение на вечерта“. Трябва да дадем наградата за „Изпълнение на вечерта“ на Филипе Линс.“, каза Нгану за Линс. 

Спортната комисия на щата Калифорния разкри колко са спечелили Нгану и всеки друг боец от програмата в неделя .Ронда Раузи спечели 2,2 милиона за победата си с армбар за 17 секунди над Джина Карано. 39-годишният боец беше вторият най-високоплатен боец в картата, с минимална сума от 1,5 милиона долара, потвърдена от властите.

