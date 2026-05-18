Премиър лийг с най-много прекъсвания заради ВАР в цяла Европа

  • 18 май 2026 | 17:34
Критиците на ВАР в Премиър лийг, които не са никак малко, получиха още един довод срещу успешното използване на технологията в английски елит. Според проучване на Opta феновете във Висшата лига прекарват 1126 минути в очакване на решенията на съдиите на „Стокли Парк“. Това се равняват на почти 12 цели футболни срещи.

Испанската Ла Лига е на второ място по този показател, като там забавянето за взимането на решения с помощта на ВАР възлиза на 1086 минути.

Според данните, събрани през сезоните 2017-2025, в италианската Серия "А" е имало 823 минути прекъсвания, докато в германската Бундеслига са били 604.

Данните показват, че средната проверка с ВАР отнема само 58,3 секунди, но проучване сред 1600 футболни фенове установи, че 23% смятат, че всъщност отнема минимум 90 секунди.

Клубът, който най-много се е сблъсквал в своите мачове с използването на технологията, е Арсенал. В двубоите на "топчиите" са регистрирани 78 инцидента, изискващи намесата на ВАР, и забавяне от 80 минути.

Проучване, поръчано от OnePoll.com, установява, че 36% от феновете смятат, че ВАР е направил гледането на футбол по-малко приятно. Междувременно 18% казват, че решенията на ВАР са довели до спорове с приятели или семейство, а 37% смятат, че това е направило футбола твърде бавен.

