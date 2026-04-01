Италианският Мачерата иска да се подсили с българската волейболистка Микаела Стоянова

Мачерата иска да привлече българската волейболна националка Микаела Стоянова, съобщава ivolleymagazine.it в сряда. Родената през 2005 година бивша състезателка на Левски София, която е висока 194 сантиметра, е основна трансферна цел за клуба от елита на Италия.

До момента Стоянова носи екипа на Мегабокс Виляфолия, който спечели Чалъндж къп през настоящия сезон.

Клубът от Мачерата планира да започне следващата кампания с две нападателки. През тази година треньорът на отбора Валерио Лионети можеше да разчита само на Клара Декортес на поста диагонал.