Треньорът на Кремонезе засипа с похвали Варди след важния му гол

Треньорът на Кремонезе Марко Джампаоло бе изключително доволен от 39-годишния нападател Джейми Варди, като заяви, че бившият голмайстор на Лестър е бил на "по-високо ниво" след победното му попадение срещу Удинезе, което съхрани шансовете на тима за спасение в Серия "А".

Гол на Варди съхрани шансовете на Кремонезе за оцеляване

Варди, който има 200 гола в 500 срещи за Лестър, преди да се присъедини към Кремонезе миналата година, вкара за 1:0 срещу Удинезе, което остави неговия тим на една точка от спасението в елита преди последния двубой от сезона. "Варди е велик играч, той усеща ситуациите в мача и иска да бъде основен герой. Когато стартира за топката, го прави толкова усърдно, че оставя чимове трева зад себе си. Защитниците си дават сметка, че имат работа с играч от по-високо ниво”, похвали го Джампаоло пред микрофоните на DAZN.

🇮🇹🔴 Udinese 0-1 Cremonese | Serie A



JAMIE VARDY TOMA EL REBOTE Y ESTÁ SACANDO DE LA ZONA DE DESCENSO AL CREMONESE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👏pic.twitter.com/4xayFAfNVH — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) May 17, 2026

Варди пропусна четири мача заради мускулна контузия, но помогна на Кремонезе и в друг важен момент, като вкара и при успеха с 3:0 срещу вече изпадналия Пиза преди седмица. Отборът завършва сезона с мач срещу Комо в неделя, докато Лече приема Дженоа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages