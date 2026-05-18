Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кремонезе
  3. Треньорът на Кремонезе засипа с похвали Варди след важния му гол

Треньорът на Кремонезе засипа с похвали Варди след важния му гол

  • 18 май 2026 | 16:52
  • 526
  • 0
Треньорът на Кремонезе засипа с похвали Варди след важния му гол

Треньорът на Кремонезе Марко Джампаоло бе изключително доволен от 39-годишния нападател Джейми Варди, като заяви, че бившият голмайстор на Лестър е бил на "по-високо ниво" след победното му попадение срещу Удинезе, което съхрани шансовете на тима за спасение в Серия "А".

Гол на Варди съхрани шансовете на Кремонезе за оцеляване
Гол на Варди съхрани шансовете на Кремонезе за оцеляване

Варди, който има 200 гола в 500 срещи за Лестър, преди да се присъедини към Кремонезе миналата година, вкара за 1:0 срещу Удинезе, което остави неговия тим на една точка от спасението в елита преди последния двубой от сезона. "Варди е велик играч, той усеща ситуациите в мача и иска да бъде основен герой. Когато стартира за топката, го прави толкова усърдно, че оставя чимове трева зад себе си. Защитниците си дават сметка, че имат работа с играч от по-високо ниво”, похвали го Джампаоло пред микрофоните на DAZN.

Варди пропусна четири мача заради мускулна контузия, но помогна на Кремонезе и в друг важен момент, като вкара и при успеха с 3:0 срещу вече изпадналия Пиза преди седмица. Отборът завършва сезона с мач срещу Комо в неделя, докато Лече приема Дженоа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Калъм Макфарлън ще остане в щаба на Чаби Алонсо

Калъм Макфарлън ще остане в щаба на Чаби Алонсо

  • 18 май 2026 | 16:11
  • 804
  • 1
Барселона потвърди контузията, заради която Фермин може да пропусне Мондиала

Барселона потвърди контузията, заради която Фермин може да пропусне Мондиала

  • 18 май 2026 | 16:07
  • 1678
  • 1
"Бъдещето е подсигурено": Барселона обяви новината за Ханзи Флик

"Бъдещето е подсигурено": Барселона обяви новината за Ханзи Флик

  • 18 май 2026 | 16:00
  • 1822
  • 22
Университатя (Крайова) спечели титлата на Румъния и оформи домашен дубъл

Университатя (Крайова) спечели титлата на Румъния и оформи домашен дубъл

  • 18 май 2026 | 15:48
  • 778
  • 0
Гуардиола: Не се съмнявам, че Бърнли ще се опита да спре Арсенал

Гуардиола: Не се съмнявам, че Бърнли ще се опита да спре Арсенал

  • 18 май 2026 | 15:34
  • 1687
  • 2
Потвърдено: Модрич ще играе на пето Световно първенство

Потвърдено: Модрич ще играе на пето Световно първенство

  • 18 май 2026 | 15:33
  • 2978
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 13871
  • 45
Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

  • 18 май 2026 | 14:54
  • 11207
  • 63
ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

  • 18 май 2026 | 15:04
  • 9591
  • 59
Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

  • 18 май 2026 | 16:35
  • 4118
  • 7
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 8996
  • 6
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 12843
  • 35