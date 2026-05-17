Гол на Варди съхрани шансовете на Кремонезе за оцеляване

  • 18 май 2026 | 00:30
Тимът на Кремонезе запази шансовете си за спасение, след като спечели с 1:0 като гост на Удинезе в мач от предпоследния 37-и кръг на Серия А. Единственото попадение бе дело на ветерана Джейми Варди, който се разписа още в 9-ата минута. То можеше да има и още по-голяма стойност, ако не бе късният гол на конкурента за оцеляване Лече в гостуването на Сасуоло.

Така Кремонезе остава в зоната на изпадащите кръг преди края и в последния ден от сезона ще има трудната задача да търси задължителна победа срещу борещия се за участие в Шампионската лига тим на Комо. Удинезе пък заема спокойната 10-а позиция с 50 точки.

Ранното попадение за Кремонезе дойде още в 9-ата минута, когато играчите на Удинезе загубиха топката в собствената си половина. Последва опасен удар от границата на наказателното поле на Федерико Бонацоли. Стражът на Удинезе Мадука Окойе успя да го избие, но нямаше какво да направи при добавката на легендата на Лестър Джейми Варди – 0:1 за гостите.

Снимки: Imago

