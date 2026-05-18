Betano стана официален спонсор на FIFA World Cup 2026™ за Европа и Южна Америка

  • 18 май 2026 | 15:04
● Надграждайки подкрепата си за FIFA World Cup Qatar 2022™ и FIFA Club World Cup 2025™, Betano се завръща на международната сцена като официален спонсор на FIFA World Cup 2026™

● Betano ще предостави на феновете уникалната и ексклузивна възможност да се потопят в атмосферата на емблематичното събитие на FIFA и да се ангажират отговорно с мачовете по време на турнира

● Глобалната футболна фиеста започва след по-малко от месец в Мексико Сити

Betano бе обявен за Официален спонсор на FIFA World Cup 2026™ за Европа и Южна Америка благодарение на ново партньорство между FIFA и водещия бранд на Kaizen Gaming. Международният футболен турнир, който ще се проведе в Канада, Мексико и Съединените щати от четвъртък, 11 юни, до неделя, 19 юли, се очаква да бъде най-голямото издание на FIFA World Cup в историята, тъй като за първи път в него ще участват 48 отбора, които ще се борят за престижната титла.

Това е третият път, в който Betano и FIFA обединяват усилия. Преди четири години Betano стана първият оператор за спортни залози, който си партнира с FIFA като официален регионален спонсор на Световното първенство по футбол Катар 2022™ за Европа. След това Betano бе обявен и за официален спонсор на Световното клубно първенство на FIFA 2025™.

„Радваме се да приветстваме Betano сред официалните спонсори на Световното първенство по футбол 2026. “ - заяви главният бизнес директор на FIFA, Роми Гай.

„Откакто за първи път си партнирахме с Betano преди четири години, виждаме истински ангажимент към отговорния спорт, към това феновете да бъдат по-близо до нашата игра и към намирането на нови и ангажиращи начини да бъдат забавлявани. Споделяме тези цели и се радваме, че тази водеща компания е до нас, докато отново се подготвяме да обединим света чрез футбола в Северна Америка и отвъд нея“, заяви той.

„Партньорството с FIFA за трети път е повод за гордост за всички в Kaizen Gaming и ясно отражение на нашето глобално развитие“, добави Джордж Даскалакис, съосновател и главен изпълнителен директор на Kaizen Gaming.

„FIFA World Cup 2026 е върховната пресечна точка между спорта и забавлението, достигайки до милиарди хора. За нас това е идеалната сцена, на която да утвърдим Betano като най-доверената световна марка за отговорни онлайн спортни залози. Сега фокусът ни е да предоставим на феновете вълнуващо, иновативно и сигурно изживяване по време на целия турнир.“

Собственост на Kaizen Gaming, която беше отличена през 2024 и 2025 г. като „Оператор на годината“ на наградите EGR Operator Awards и „Оператор на годината – голяма компания“ на наградите SBC Awards, Betano ще предостави на феновете уникална и ексклузивна възможност да потопят във вълнението от Световното първенство по футбол на FIFA и да се ангажират отговорно с мачовете от турнира. Феновете ще се възползват от набор от инструменти за отговорни залагания, които ще им позволят да определят финансови лимити, да управляват времето си и да имат достъп до специализирана поддръжка на клиенти 24/7. Betano ще организира и редица физически и дигитални събития за ангажиране на феновете в Европа и Южна Америка, за да отбележи Световното първенство по футбол на FIFA 2026.

