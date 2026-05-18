Григор Димитров запази позиции, Илиян Радулов прогресира със 149 места

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста.

35-годишният хасковлия през миналата седмица отпадна в първия кръг на "Чалънджър" във Франция, с което остана на 170-ото място с 355 точки.

Втората ракета на България Димитър Кузманов падна с десет позиции до №325 с актив от 159 точки.

Пьотр Нестеров се изкачи с 42 места, до №386 със 127 точки на сметката му.

Най-голям прогрес през тази седмица отбелязва Илиян Радулов, който прескочи цели 149 места и вече е №527 със 77 точки. 20-годишният пловдивчанин записа десет поредни победи, но серията му бе прекъсната от Серджи Перес Контри на полуфиналите на ITF турнира във Вик (Испания) в събота.

Италианецът Яник Синер затвърди първото си място в класацията с 14700 точки, след като вчера спечели турнира от сериите "Мастърс" на родна земя в Рим. Испанецът Карлос Алкарас е втори с 11960, а Александър Зверев (Германия) остава трети с 5705 точки. В челната десетка се завърна Александър Бублик (Казахстан), който се изкачи с едно място и вече е десети с 3230 точки.