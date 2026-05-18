  Григор Димитров запази позиции, Илиян Радулов прогресира със 149 места

Григор Димитров запази позиции, Илиян Радулов прогресира със 149 места

Григор Димитров запази позиции, Илиян Радулов прогресира със 149 места

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста.

35-годишният хасковлия през миналата седмица отпадна в първия кръг на "Чалънджър" във Франция, с което остана на 170-ото място с 355 точки.

Втората ракета на България Димитър Кузманов падна с десет позиции до №325 с актив от 159 точки.

Пьотр Нестеров се изкачи с 42 места, до №386 със 127 точки на сметката му.

Най-голям прогрес през тази седмица отбелязва Илиян Радулов, който прескочи цели 149 места и вече е №527 със 77 точки. 20-годишният пловдивчанин записа десет поредни победи, но серията му бе прекъсната от Серджи Перес Контри на полуфиналите на ITF турнира във Вик (Испания) в събота.

Италианецът Яник Синер затвърди първото си място в класацията с 14700 точки, след като вчера спечели турнира от сериите "Мастърс" на родна земя в Рим. Испанецът Карлос Алкарас е втори с 11960, а Александър Зверев (Германия) остава трети с 5705 точки.  В челната десетка се завърна Александър Бублик (Казахстан), който се изкачи с едно място и вече е десети с 3230 точки.

