България отново има тенисист в Топ 100. Националът за Купа „Дейвис“ Александър Донски направи пробив в световната ранглиста на двойки след спечелването на титлата на турнира на клей от серията „Чалънджър 100“ в Оейраш (Португалия) с награден фонд от 160 680 евро.

С успеха той заработи 100 точки, с което прескочи шест позиции в класацията на АТР, изкачвайки се до рекордното за него 97-о място с актив от 851 пункта.

Това е четвърта титла на двойки от сериите „Чалънджър“ в кариерата на Донски и втора за 2026 година, след като стана шампион в Ню Делхи (Индия).

Антъни Генов, който в неделя спечели най-голямата титла в кариерата си, след като стана шампион при дуетите на “Чалънджър 75” в Загреб с награден фонд от 97 640 евро, също записа рекордно класиране. Той дръпна с 34 места и вече е под №204.