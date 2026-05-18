  2. Тенис
  3. България отново има тенисист в Топ 100

България отново има тенисист в Топ 100

  • 18 май 2026 | 08:39
България отново има тенисист в Топ 100. Националът за Купа „Дейвис“ Александър Донски направи пробив в световната ранглиста на двойки след спечелването на титлата на турнира на клей от серията „Чалънджър 100“ в Оейраш (Португалия) с награден фонд от 160 680 евро.

С успеха той заработи 100 точки, с което прескочи шест позиции в класацията на АТР, изкачвайки се до рекордното за него 97-о място с актив от 851 пункта.

Това е четвърта титла на двойки от сериите „Чалънджър“ в кариерата на Донски и втора за 2026 година, след като стана шампион в Ню Делхи (Индия).

Антъни Генов, който в неделя спечели най-голямата титла в кариерата си, след като стана шампион при дуетите на “Чалънджър 75” в Загреб с награден фонд от 97 640 евро, също записа рекордно класиране. Той дръпна с 34 места и вече е под №204.

Яник Синер триумфира с титлата на турнира в Рим

Антъни Генов стана шампион на двойки на "Чалънджър"-а в Загреб

Вечният град се превръща в най-важния за Свитолина

Григор Димитров научи жребия си за пресявките на "Ролан Гарос"

Нестеров започна с победа на "Чалънджър" в Италия

С празнична програма в НСА бе отбелязан Денят на българския спорт

Барселона постави рекорд на "Камп Ноу" при изпращането на Левандовски

Нажежено до червено под Аязмото

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Всичко или нищо за Спартак (Варна) в Монтана

Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

