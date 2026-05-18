Елизара Янева дебютира на "Ролан Гарос" днес

Втората ракета на България Елизара Янева дебютира на “Ролан Гарос” днес. Тя ще започне участието си от квалификациите, в първия кръг на които ще се изправи срещу Ирина-Камелия Бегу (Румъния). Мачът им е втори в програмата на Корт №3, където срещите започват в 11:00 наше време.

35-годишната Бегу е утвърдено име в тениса на двойки. Понастоящем тя заема 192-ро място в ранглистата при дуетите, но в кариерата си е достигала до №22 през 2018 година. Тя има спечелени 9 титли на двойки, а приходите й от наградни фондове възлизат на близо 9 милиона долара. През 2021 година румънката достигна до полуфиналите на двойки на Ролан Гарос в тандем с аржентинката Надя Подороска, където двете загубиха от Бетани Матек-Сандс (САЩ) и Ига Швьонтек (Полша).

Победителката от мача между Янева и Бегу ще срещне Лина Гьорческа (Република Северна Македония) или поставената под №17 Сузан Ламенс (Нидерландия). Водачка в потока е осмата поставена Мая Хвалинска (Полша).