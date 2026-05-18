Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елизара Янева дебютира на "Ролан Гарос" днес

Елизара Янева дебютира на "Ролан Гарос" днес

  • 18 май 2026 | 09:30
  • 229
  • 0
Елизара Янева дебютира на "Ролан Гарос" днес

Втората ракета на България Елизара Янева дебютира на “Ролан Гарос” днес. Тя ще започне участието си от квалификациите, в първия кръг на които ще се изправи срещу Ирина-Камелия Бегу (Румъния). Мачът им е втори в програмата на Корт №3, където срещите започват в 11:00 наше време.

35-годишната Бегу е утвърдено име в тениса на двойки. Понастоящем тя заема 192-ро място в ранглистата при дуетите, но в кариерата си е достигала до №22 през 2018 година. Тя има спечелени 9 титли на двойки, а приходите й от наградни фондове възлизат на близо 9 милиона долара. През 2021 година румънката достигна до полуфиналите на двойки на Ролан Гарос в тандем с аржентинката Надя Подороска, където двете загубиха от Бетани Матек-Сандс (САЩ) и Ига Швьонтек (Полша).

Победителката от мача между Янева и Бегу ще срещне Лина Гьорческа (Република Северна Македония) или поставената под №17 Сузан Ламенс (Нидерландия). Водачка в потока е осмата поставена Мая Хвалинска (Полша).

Следвай ни:

Още от Тенис

Яник Синер триумфира с титлата на турнира в Рим

Яник Синер триумфира с титлата на турнира в Рим

  • 17 май 2026 | 20:51
  • 2164
  • 3
Антъни Генов стана шампион на двойки на "Чалънджър”-а в Загреб

Антъни Генов стана шампион на двойки на "Чалънджър”-а в Загреб

  • 17 май 2026 | 20:13
  • 1021
  • 0
Вечният град се превръща в най-важния за Свитолина

Вечният град се превръща в най-важния за Свитолина

  • 17 май 2026 | 17:41
  • 1017
  • 0
Григор Димитров научи жребия си за пресявките на "Ролан Гарос"

Григор Димитров научи жребия си за пресявките на "Ролан Гарос"

  • 17 май 2026 | 16:18
  • 3083
  • 10
Нестеров започна с победа на "Чалънджър" в Италия

Нестеров започна с победа на "Чалънджър" в Италия

  • 17 май 2026 | 15:59
  • 476
  • 0
С празнична програма в НСА бе отбелязан Денят на българския спорт

С празнична програма в НСА бе отбелязан Денят на българския спорт

  • 17 май 2026 | 15:26
  • 553
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

  • 18 май 2026 | 00:10
  • 40389
  • 124
Нажежено до червено под Аязмото

Нажежено до червено под Аязмото

  • 18 май 2026 | 07:29
  • 3345
  • 0
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 1331
  • 4
Всичко или нищо за Спартак (Варна) в Монтана

Всичко или нищо за Спартак (Варна) в Монтана

  • 18 май 2026 | 06:47
  • 2248
  • 2
Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

  • 18 май 2026 | 07:05
  • 2662
  • 1
ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

  • 18 май 2026 | 01:39
  • 8631
  • 1