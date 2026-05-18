Фабио Ди Джанантонио пропуска днешния тест в Барселона

  • 18 май 2026 | 14:06
Победителят от надпреварата за Гран При на Каталуния Фабио Ди Джанантонио пропуска днешния официален тестов ден в MotoGP на пистата „Каталуния“ край Барселона.

Причината за това отсъствие на италианския пилот е нараняването, което той получи, когато беше ударен от отломките от мотора на Алекс Маркес при зловещия инцидент на пилота на Грезини Дукати в състезанието вчера. Въпреки тези болежки Ди Джанантонио успя да се върне в надпреварата и да я спечели, като за него това беше втора победа в MotoGP.

Днес обаче той и екипът му са решили да пропуснат тестовия ден, за да може Ди Джанантонио да се възстанови максимално за домашната си надпревара на „Муджело“ в края на другата седмица. Това отсъствие на италианеца е лоша новина за Дукати, тъй като в днешния тест италианският производител реално разполага със само един от четиримата си титуляри, които се състезават с Desmosedici GP26 през този сезон – Франческо Баная.

Снимки: Gettyimages

