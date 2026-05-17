Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Яник Синер триумфира с титлата на турнира в Рим

Яник Синер триумфира с титлата на турнира в Рим

  • 17 май 2026 | 20:51
  • 699
  • 1
Яник Синер триумфира с титлата на турнира в Рим

Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на клей Мастърс 1000 в Рим. На финала лидерът в световната ранглиста се наложи с 6:4, 6:4 срещу Каспер Рууд и стана първият италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната.

24-годишният Синер е вторият тенисист в историята със "Златен Мастърс", печелейки шампионския трофей във всичките 9 турнира АТП 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович.

Яник Синер изостана с 0:2 в самото начало на решителния мач в италианската столица, но направи обрат до 6:4 след решителен пробив в деветия гейм.

Намиращият се на 25-то място в световната ранглиста норвежец загуби подаването си още в първия гейм на втората част, след което не успя да се върне в двубоя, продължил час и 44 минути.

Яник Синер спечели шести пореден турнир от сериите Мастърс 1000 (Париж, Индиан Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим).

Рууд допусна 23 непредизвикани грешки срещу 15 за неговия противник, който успя да приключи срещата още от първата си възможност.

Яник Синер има пет поредни победи срещу Каспер Рууд, а общият баланс на италианеца през 2026 година е 36-2. Новият шампион в Рим има рекордните 34 последователни успеха в мачовете от турнирите от сериите Мастърс 1000.

Следвай ни:

Още от Тенис

Вечният град се превръща в най-важния за Свитолина

Вечният град се превръща в най-важния за Свитолина

  • 17 май 2026 | 17:41
  • 686
  • 0
Григор Димитров научи жребия си за пресявките на "Ролан Гарос"

Григор Димитров научи жребия си за пресявките на "Ролан Гарос"

  • 17 май 2026 | 16:18
  • 2575
  • 8
Нестеров започна с победа на "Чалънджър" в Италия

Нестеров започна с победа на "Чалънджър" в Италия

  • 17 май 2026 | 15:59
  • 378
  • 0
С празнична програма в НСА бе отбелязан Денят на българския спорт

С празнична програма в НСА бе отбелязан Денят на българския спорт

  • 17 май 2026 | 15:26
  • 464
  • 0
Антъни Генов се класира за финала на двойки на "Чалънджър"

Антъни Генов се класира за финала на двойки на "Чалънджър"

  • 17 май 2026 | 15:11
  • 950
  • 0
Може ли Рууд да развали италианския празник на Синер

Може ли Рууд да развали италианския празник на Синер

  • 17 май 2026 | 13:15
  • 884
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Севиля 0:1 Реал Мадрид, греда на Мастантуоно

Севиля 0:1 Реал Мадрид, греда на Мастантуоно

  • 17 май 2026 | 20:47
  • 4456
  • 174
Играе се предпоследният кръг в Ла Лига (следете тук)

Играе се предпоследният кръг в Ла Лига (следете тук)

  • 17 май 2026 | 20:00
  • 2403
  • 0
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
  • 20415
  • 36
Локомотив Пд изравни серията с Рилски спортист, всичко ще се решава в пети мач

Локомотив Пд изравни серията с Рилски спортист, всичко ще се решава в пети мач

  • 17 май 2026 | 21:12
  • 4275
  • 4
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 20007
  • 13
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 23024
  • 29