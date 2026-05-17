Антъни Генов стана шампион на двойки на "Чалънджър”-а в Загреб

Антъни Генов спечели най-голямата титла в кариерата си, след като стана шампион на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Загреб с награден фонд от 97 640 евро. Във втория си мач за деня Генов и Фин Бас (Великобритания) победиха на финала поставените под номер 2 в схемата Джордж Голдхоф (САЩ) и Йоханес Ингилдсен (Дания) с 4:6, 6:3, 10-8 за час и 27 минути на корта.

Българинът и британецът загубиха първия сет, но във втората част направиха пробив в шестия гейм и след 6:3 изравниха резултата. В решаващия шампионски тайбрек двамата изоставаха с 3:6, но спечелиха седем от следващия девет точки и стигнаха до крайния успех.

Антъни Генов заработи 2270 евро и 75 точки за световната ранглиста на ATP при двойките, в която през тази седмица заема 238-ото място. Утре той ще се изкачи до рекордната в кариерата си 203-а позиция.

За българина това е първа титла в кариерата от сериите "Чалънджър", като той има и девет от надпревари на Международната федерация по тенис (ITF).