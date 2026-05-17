Вечният град се превръща в най-важния за Свитолина

Рим, мястото на някои от най-великите моменти на Елина Свитолина в първата част от кариерата ѝ, се оказа също толкова подходяща сцена и за първата голяма титла от втория ѝ етап.

Елина Свитолина спечели титлата от тенис турнира в Рим

Още преди това имаше много неща, които впечатляваха при завръщането ѝ в тениса след раждането на дъщеря ѝ Скай. Но началото на сезон 2026 предложи още повече: титла в Окланд, първи финал на WTA 1000 от осем години насам в Дубай и дългоочаквано завръщане в Топ 10.

Още по-впечатляващо е, че 31-годишната Свитолина успя и да преоткрие играта си, превръщайки се от тенисистка, ориентирана предимно към защитата, в такава, която все още се защитава на високо ниво, но вече печели мачовете чрез поемане на инициативата.

Именно така тя победи Коко Гоф в събота, за да спечели третата си титла в Рим — и първа от осем години насам. По същия начин победи Ига Швьонтек в четвъртък и Елена Рибакина в сряда. Всяка от тези победи дойде в три сета и всяка беше постигната чрез агресивен подход към съперничките ѝ. Дори в най-трудните моменти — като когато изоставаше с 2:4 и бе изправена пред точка за пробив във финала в събота — тя успяваше да се върне и да спечели първия сет.

„Това е просто бойният дух, който притежавам“, каза Свитолина след финала в събота. „Опитвам се да го показвам в най-важните моменти. Важно е да бъдеш концентриран и да си дадеш добър шанс да останеш в мача. Понякога, когато съперничката ти играе страхотно, трябва да си готов за битка, трябва да си готов за дълги разигравания и да се опиташ да намериш възможностите си да я пробиеш.

Numero 20 🏆

The third in Rome 🇮🇹 @InteBNLdItalia pic.twitter.com/WszsOM3WJc — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) May 16, 2026

За мен психическата свежест е именно това — да бъдеш готов да посрещнеш трудните ситуации. Смятам, че се справям добре с това. За мен винаги е било важно да го правя постоянно през целия турнир, така че работя много усилено върху тази част.“

Свитолина вече е първата украинка с 20 титли от WTA — „кръгло число“, както самата тя се изрази по време на церемонията по награждаването. Друго кръгло число, което идва наум, е 100. Това е процентът ѝ победи във финали на клей на ниво WTA тур. След победата над Гоф тя вече е 8-0. Въпреки впечатляващия си баланс на клей, Свитолина казва, че цифрите не означават толкова много за нея, колкото процесът зад тях.

„Не мисля много за това“, каза Свитолина. „Да спечеля Рим три пъти — мисля, че винаги играя доста добре на тази настилка. Израснах на клей. За мен всичко е свързано с това да бъда психически свежа, физически подготвена и готова за големи битки и всичко, което ми поднесе пътят. Не мисля твърде много за статистики или подобни неща.“

След финала wtatennis.com разговаря със Свитолина. От завръщането ѝ към титлите в Рим като майка до начина, по който се презарежда между турнирите — ето още от шампионката на Рим за 2026 г.

Това е третата ти титла в Рим и първа от шест години. С какво тази се различава от триумфите през 2017 и 2018 г., предвид всичко, което се промени в живота ти оттогава?

Свитолина: Това означава много за мен. Да спечеля тук като майка, да бъда в Топ 10, да играя страхотен тенис и да побеждавам велики състезателки — усещането е невероятно. И се надявам да е вдъхновение за майките по света. Опитвам се да черпя мотивация от различни неща. За страната ми е важно да постигам тези победи и да представлявам Украйна по достоен начин. Така че това е нещо специално и съм много щастлива, че се случи именно тук, в Рим.

Марта Костюк спечели Мадрид и след това говори за състоянието на украинския тенис. Сега, след като ти спечели Рим и Украйна обра клей сезонa на WTA 1000, как би описала ситуацията?

Свитолина: Мисля, че украинският тенис е на много високо ниво. Да имаме седем тенисистки в Топ 100 е страхотна мотивация за следващото поколение. Това е чудесен пример, че когато работиш здраво и мечтаеш смело, можеш да постигнеш всичко. Това е прекрасно за нас, за украинския тенис и съм много щастлива от това. Момичетата в Топ 100 сега са по-млади от мен, така че се радвам, че все още имам какво да покажа и че мога да печеля титли.

Победи Рибакина, Швьонтек и Гоф — три от четирите най-добри тенисистки в света — в три поредни мача. Как го направи и как се пренастройваш и освобождаваш от напрежението преди Ролан Гарос?

Свитолина: Ако искаш да бъдеш на най-високо ниво, трябва да си постоянен. Имаш много турнири и трябва да си в най-добрата си форма както на големите турнири, така и през цялата година, за да бъдеш високо в ранглистата и да си голяма състезателка. Именно затова се гордея с усилията, представянето и формата, която намерих.

Мисля, че ми се отрази добре да се пренастроя след Мадрид. Имах осем добри дни тренировки и физически блок, което беше отлична подготовка за този турнир и за Ролан Гарос. Сега имам няколко дни за почивка. Утре се прибирам вкъщи и ще имам няколко дни, в които напълно да забравя за тениса и просто да бъда майка и да се наслаждавам на времето със семейството си.

Става дума за това да не мисля толкова за тенис, когато съм у дома. След Мадрид отпаднах рано и се прибрах. Бях извън социалните мрежи. Не следях турнира. Просто се опитвах да работя върху няколко неща, за да подобря физическата си подготовка. Физическият блок беше важен за мен, защото нямаме много време за това.

Но когато съм вкъщи, когато съм добра майка — аз напълно посвещавам времето и енергията си на дъщеря ми. Разхождаме се. Водя я на тенис и на голф. А с мъжа ми се наслаждаваме на различни занимания. Мисля, че е много важно умът ти да се рестартира и после да започнеш отново, защото календарът е претоварен и ти е нужна психическа свежест. Именно това ми помага.

Като се върнем към Марта — тя направи задно салто след победата си в Мадрид. Имаш ли някакви специални таланти или трикове, които пазиш за бъдещи празненства, и можем ли да получим обещание за нещо подобно при следващата ти титла?

Свитолина: Много съм талантлива в пиенето на бира. Няма да правя салта. Трябва да пазя гърба си за следващите турнири. Така че предпочитам да празнувам по този начин.

Следвай ни:

Снимки: Imago