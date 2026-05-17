  • 17 май 2026 | 16:13
Григор Димитров научи жребия си за пресявките на "Ролан Гарос"

Григор Димитров ще се изправи срещу 119-ия в света (поставен под номер 10) Жайме Фария в квалификациите за "Ролан Гарос", които започват следващата седмица.

Българинът трябва да спечели три мача, за да намери място в основната схема на турнира от "Големия шлем" в Париж. По ирония на съдбата това му е първото участие в пресявките на "Ролан Гарос", тъй като дебютира през 2011-та по право, защото беше достигнал до 64-то място в световната ранглиста.

Специална изненада за Григор от "Ролан Гарос"

При победа над Жайме Фария Гришо ще срещне Колтън Смит (№190) или Алваро Меса (№230). Потенциалните противници на българския тенисист за последната фаза от квалификациите са Алехандро Моро Канас (№242), Стефано Наполитано (№246), Лукас Ноймайер (№191) и Алекс Болт (№138).

Вчера организаторите в Париж посрещнаха Димитров с торта послучай 35-ия му рожден ден.

Снимки: Imago

