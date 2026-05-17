Антъни Генов се класира за финала на двойки на "Чалънджър"

Антъни Генов се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Загреб с награден фонд от 97 640 евро.

Генов и Фин Бас (Великобритания) победиха Хуан Хосе Бианки (Венецуела) и Джошуа Шийхи (САЩ) с 6:3, 6:4 за час и 17 минути на корта.

Генов и Бас доминираха изцяло в срещата и без проблеми стигнаха до мача за трофея, който би трябвало да е по-късно днес, след като дъждовното време обърка програмата. Съперниците им ще станат ясни по-късно.

За представянето си Антъни Генов заработи 50 точки за световната ранглиста на ATP при двойките, в която през тази седмица заема 238-ото място.

В края на месец април българинът триумфира с титлата на двойки на турнира на клей на ITF в Анже (Франция).