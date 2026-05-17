Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Антъни Генов се класира за финала на двойки на "Чалънджър"

Антъни Генов се класира за финала на двойки на "Чалънджър"

  • 17 май 2026 | 15:11
  • 147
  • 0
Антъни Генов се класира за финала на двойки на "Чалънджър"

Антъни Генов се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Загреб с награден фонд от 97 640 евро.

Генов и Фин Бас (Великобритания) победиха Хуан Хосе Бианки (Венецуела) и Джошуа Шийхи (САЩ) с 6:3, 6:4 за час и 17 минути на корта.

Генов и Бас доминираха изцяло в срещата и без проблеми стигнаха до мача за трофея, който би трябвало да е по-късно днес, след като дъждовното време обърка програмата. Съперниците им ще станат ясни по-късно.

За представянето си Антъни Генов заработи 50 точки за световната ранглиста на ATP при двойките, в която през тази седмица заема 238-ото място.

В края на месец април българинът триумфира с титлата на двойки на турнира на клей на ITF в Анже (Франция).

Следвай ни:

Още от Тенис

Може ли Рууд да развали италианския празник на Синер

Може ли Рууд да развали италианския празник на Синер

  • 17 май 2026 | 13:15
  • 562
  • 0
Елина Свитолина спечели титлата от тенис турнира в Рим

Елина Свитолина спечели титлата от тенис турнира в Рим

  • 17 май 2026 | 01:06
  • 3822
  • 3
Специална изненада за Григор от "Ролан Гарос"

Специална изненада за Григор от "Ролан Гарос"

  • 16 май 2026 | 20:01
  • 11450
  • 10
Синер "довърши" Медведев за 15 минути

Синер "довърши" Медведев за 15 минути

  • 16 май 2026 | 18:21
  • 5163
  • 8
Донски триумфира с титлата в Португалия и влиза в Топ 100 на двойки

Донски триумфира с титлата в Португалия и влиза в Топ 100 на двойки

  • 16 май 2026 | 17:36
  • 1058
  • 0
Александър Василев отпадна на полуфиналите в Сърбия

Александър Василев отпадна на полуфиналите в Сърбия

  • 16 май 2026 | 17:24
  • 541
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 6886
  • 11
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 6979
  • 10
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 7476
  • 12
Манчестър Юнайтед 1:0 Нотингам, домакините с аванс на почивката

Манчестър Юнайтед 1:0 Нотингам, домакините с аванс на почивката

  • 17 май 2026 | 14:57
  • 2942
  • 5
Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
  • 8165
  • 19
Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 23933
  • 188