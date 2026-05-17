  • 17 май 2026 | 10:45
Столична спортна арена приема следващото издание на Евровизия

София ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. По регламент победителят от всяка година праща следващия конкурс в неговата държава. След победата на Дара в тазгодишното издание България ще приеме събитието през 2027 година. Стана ясно, че столицата ще е домакин на конкурса, който традиционно е в края на месец май след изявление на генералния директор на БНТ Милена Милотинова.

Вариантите за съоръжение да приеме събитието не са много, като фаворит изглежда зала "Арена София", която е подходяща за концерт от такъв ранг. Други възможности са стадион "Васил Левски" и новопостроения стадион "Българска армия". Решението трябва да бъде взето от Българска национална телевизия, която е организатор на конкурса за България.

