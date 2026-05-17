Столична спортна арена приема следващото издание на Евровизия

София ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. По регламент победителят от всяка година праща следващия конкурс в неговата държава. След победата на Дара в тазгодишното издание България ще приеме събитието през 2027 година. Стана ясно, че столицата ще е домакин на конкурса, който традиционно е в края на месец май след изявление на генералния директор на БНТ Милена Милотинова.

Родният спорт също ликува след успеха за Евровизия

Вариантите за съоръжение да приеме събитието не са много, като фаворит изглежда зала "Арена София", която е подходяща за концерт от такъв ранг. Други възможности са стадион "Васил Левски" и новопостроения стадион "Българска армия". Решението трябва да бъде взето от Българска национална телевизия, която е организатор на конкурса за България.