»
Министър Енчо Керязов отбеляза Деня на българския спорт сред стотици деца в НСА

  • 17 май 2026 | 14:09
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отбеляза Деня на българския спорт – 17 май в Национална спортна академия „Васил Левски“. Той участва в официалното откриване на детския лекоатлетически турнир „Go! Kids!“, организиран от Българска федерация по лека атлетика и „Приорити спорт“. В състезанието участваха над 500 деца на възраст между 5 и 16 години.

В събитието участие взеха още ректорът на НСА проф. Красимир Петков и председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева.

„Няма по-подходящ начин да отбележим този празник от това да бъдем сред нашите най-малки състезатели, сред тяхната енергия, усмивки и искрената радост от спорта“, заяви министър Керязов.

Той подчерта, че децата са бъдещето на българския спорт и поздрави организаторите за усилията им в развитието на детския спорт.

„Благодаря на треньорите и родителите, че вярват в децата, подкрепят ги и им помагат да следват мечтите си“, каза още Енчо Керязов.

Официалните гости дадоха старт на състезанията и наградиха призьорите в различните дисциплини.

В рамките на деня министър Керязов, проф. Петков и Весела Лечева посетиха и съпътстващите спортни прояви в кампуса на НСА – държавно първенство по хокей на трева до 16 г. и открит урок по тенис на корт.

По-късно министърът участва в честването на Деня на българския спорт в Олимпийския образователен център на НСА с участието на ученици и студенти.

„Места като това са изключително важни, защото ни напомнят, че зад всяко голямо постижение стоят история, знания, труд и ценности, които трябва да пазим и предаваме на следващите поколения. Благодаря ви, че сте избрали да се занимавате със спорт“, заяви министър Керязов.

Преди началото на спортните прояви министър Енчо Керязов проведе среща с проф. Красимир Петков, Весела Лечева и представители на БОК и НСА. Те обсъдиха ролята на спорта за здравето и развитието на младите хора, необходимостта от по-тясно партньорство между институциите и инвестиции в треньорски кадри, технологии и модерно обучение. Участниците се обединиха около позицията, че спортът трябва да бъде устойчив обществен приоритет.

