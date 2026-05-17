PGL обяви турнир в полския град Лодз

Организаторът на турнири PGLобяви, че ще проведе в полския град Лодз между 18 и 28 март 2027 година, като домакин ще бъде 15-хилядната "Атлас Арена". Това ще бъде първият турнир на PGL в Полша след легендарния Мейджър в Краков от 2017.

💰 $1,000,000

🏆 + share of the $300,000 VRS Invite Bonus

Организаторите бяха принудени да сменят първоначалната локация в Краков заради проблем със залата. В турнира ще участват 16 отбора, като 14 ще получат директни покани чрез VRS ранглистата, а останалите две места ще бъдат определени чрез европейска квалификация.

Наградният фонд ще бъде 1 милион долара, а PGL обяви и ново правило - отбор, който се откаже от участие след приемане на поканата, може да загуби право на директна покана за следващ турнир на организатора