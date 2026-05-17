Елина Свитолина спечели титлата от тенис турнира в Рим

Елина Свитолина спечели турнира по тенис на клей УТА 1000 в Рим с награден фонд от 8 312 293 долара. На финала поставената под номер 7 украинка се наложи трудно с 6:4, 6:7 (3), 6:2 срещу Коко Гоф.

Свитолина изоставаше с 2:4 в първия сет, но направи обрат и поведе в двубоя, пробивайки на два пъти началния удар на американката за крайното 6:4.

Втората част беше равностойна, но в тайбрека третата в схемата Гоф спечели четири поредни точки след 3:3, за да изравни резултата в решителния мач.

В третия сет Елина Свитолина постигна два пробива и приключи двубоя от третата си възможност след два часа и 51 минути.

Украинската тенисистка, която е на десето място в световната ранглиста, спечели титлата в италианската столица за общо трети път в своята кариера. Предходните й триумфи в Рим бяха през 2017 и 2018 година.

Това е четвърта победа за 31-годишната Елина Свитолина в шест мача срещу Коко Гоф, която губи два поредни финала в Рим.

Снимки: Gettyimages