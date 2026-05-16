Донски триумфира с титлата в Португалия и влиза в Топ 100 на двойки

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски спечели титлата на двойки на турнира на клей от серията „Чалънджър 100“ в Оейраш (Португалия) с награден фонд от 160 680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия) победиха на финала Тиаго Перейра (Португалия) и Давид Вега Ернандес (Испания) с 6:3, 6:2 за само 63 минути на корта.

Двамата направиха три пробива и доминираха изцяло в срещата.

Българинът заработи 3610 евро и 100 точки за световната ранглиста на АТP при двойките, в която в момента заема 103-о място. От понеделник той ще запише ново рекордно класиране и ще дебютира в Топ 100.

Това е четвърта титла на двойки от сериите „Чалънджър“ в кариерата на Донски и втора за 2026 година, след като стана шампион в Ню Делхи (Индия).