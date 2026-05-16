  Sportal.bg
  Тенис
  Синер довърши Медведев за 15 минути

  16 май 2026 | 18:21
Яник Синер спечели с 6:2, 5:7, 6:4 доиграването срещу Даниил Медведев и се класира на финала на турнира от категория “Мастърс 1000” в Рим, който е с награден фонд 8.235 милиона евро. В битка за титлата италианецът ще срещне норвежеца Каспер Рууд, който вчера се наложи над Лучано Дардери.

Мачът започна в петък вечер и Синер взе първия сет по доминантен начин, след което обаче Медведев изравни след 7:5 и пробив в последния гейм. Италианецът поведе с брейк в третия сет, но в Рим заваля дъжд и мачът бе преместен за събота при резултат 4:2.

Близо 18 часа по-късно италианецът получи два мачбола на сервис на Медведев и ги пропиля, но запази спокойствие и довърши съперника на собствено подаване. Синер се задържа на корта само 15 минути в събота и се класира на финал.

"Доста трудно предизвикателство. Обикновено нямам проблем със съня през нощта, но този път не ми беше лесно. Бяхме в течение на третия сет и мачът почти бе приключил, но заваля и трябваше да доиграваме ден по-късно. В такива ситуации няма как да знаеш какво ще се случи. Имаше нерви, но съм доволен от победата", каза Синер, който спечели 92% от разиграванията на първия си сервис днес.

През миналата година Синер отново бе на финал в Рим, където обаче отстъпи пред Карлос Алкарас. Само 12 месеца по-късно той е на една победа от завършването на т.нар. "Златен Мастърс", което е правил само Новак Джокович.

Снимки: Gettyimages

