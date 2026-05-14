Господин Мирчев: Очаквам хубав мач

  • 14 май 2026 | 18:25
  • 203
  • 0
В събота, Левски (Карлово) приема Нефтохимик (Бургас). Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои мач на истината за двата отбора, който обаче няма да реши всичко в класирането. Срещаме силен противник. Имат качествен отбор, води го добър треньор. Залагат на млади играчи и резултатите показват, че това им носи успех. Смятам, че ще се „захапим“ двата отбора в името на футбола, още от първия съдийски сигнал. Очаквам да зарадваме хората на стадиона и естествено да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на Левски.

