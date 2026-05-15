Проблемите в Симитли продължават

След седмица пауза Септември (Симитли) се завръща към ангажиментите си в Югозападната Трета лига.В предходния кръг тимът записа служебен успех над отказалия се от участие Витоша (Бистрица) и записа ценни три точки, с които взе и допълнителна глътка въздух. Отборът е 12-ти с актив от 40 пункта.В 32-ия кръг от шампионата „белите“ се изправят срещу ОФК Костинброд. Срещата е в събота, 16-ти май, от 18 часа на „Арена Симитли“.

Аут поради травми са Здравко Карадачки и Илиан Петров. Карадачки има проблеми в ахилеса, докато Петров продължава да страда от травмата в глезена, която го извади за не малък период през пролетта.Антонио Бачев също има физическо неразположение, но се подобрява в последните дни. Все пак ще се реши дали може да попадне в групата в последния момент. Двубоят пропускат още наказания Тодор Траянов, както и Слави Косов. Добрата новина е, че стражът Владимир Николов вече две седмици тренира наравно с другите.По-рано през кампанията Септември спечели с 3:2 в Костинброд и сега преследва нов триумф срещу този опонент.