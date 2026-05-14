Николай Христозов: Те прогресират, а ние сме до стената

В събота, Сливнишки герой (Сливница) приема Септември II (София). Срещата е от 32-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Ще играем с може би най-прогресиращия отбор в групата от началото на годината. Млади футболисти, с потенциал, подготвени. Добрите резултати вероятно ги мотивират още повече за да се покажат и утвърдят в мъжкия футбол. Заключението – ще ни е много, много тежко. Ние сме в затруднено положение. Няма накъде повече да отстъпваме. Трябват ни точките. Ще направим възможното да ги спечелим. Все пак играем на нашия стадион“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.