Дубълът на Септември (София) надви Балкан

Септември II (София) се наложи с 3:2 над гостуващия му Балкан (Ботевград). Срещата е от 25-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана равностоен динамичен двубой. Калоян Бонев даде преднина на ботевградчани с попадение от дузпа в средата на първото полувреме. Димитър Стоименов възстанови равенството в 38-ата минута. Александър Джамов пък направи обрата, секунди преди почивката – 2:1. Бонев се разписа за втори път в средата на втората част. Янко Ажлани осигури успеха за столичани с гол в 85-ата минута.